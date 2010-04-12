Профспілку медиків у Києві не виселять з приміщення на Тарасівській

Інформація щодо виселення з орендованого приміщення по вулиці Тарасівській, 6-а Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я, поширена у засобах масової інформації, не відповідає дійсності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, про це заявила начальник відділу оренди Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА, секретар постійної комісії з розгляду питань оренди майна лікувально-профілактичних закладів комунальної власності Києва Наталія ЩЕРБАНЬ.

«Заяви, які поширюються у засобах масової інформації, не відповідають дійсності і є стовідсотковою провокацією”, - сказала вона.

Н.ЩЕРБАНЬ наголосила, що усі питання стосовно передачі майна комунальної власності в оренду, так само, як і питання припинення орендних відносин із суб’єктами господарювання, розглядають виключно на відкритих засіданнях постійної комісії з питань оренди майна лікувально-профілактичних закладів комунальної власності. Такі засідання, за її словами, проводяться регулярно у приміщенні КМДА у присутності депутатів Київради і ЗМІ.

«Не дивлячись на те, що на засідання профільної комісії постійно запрошуються депутати – представники усіх фракцій Київради, в дійсності ці засідання відвідують тільки депутати від БЮТ і Блоку Леоніда Черновецького. На жодному із засідань комісії не були присутні представники Блоку Віталія Кличка», – наголосила Н.ЩЕРБАНЬ, говорячи про джерело розповсюдження інформації про припинення для столичної профспілки медпрацівників права оренди приміщення за вищевказаною адресою.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня Блок Кличка заявив, що столична влада готує політичну розправу над Київською профспілкою працівників охорони здоров’я.

За інформацією заступника голови фракції Блоку Кличка у Київраді Наталії НОВАК, Головне управління комунальної власності Києва повідомило керівника профспілки Ларису КАНАРОВСЬКУ про те, що відповідно до рішення Київради від 27 листопада 2009 року внесено зміни до договору оренди. За даними депутата, з приміщення на першому поверсі будинку по вул. Тарасівській, 6-а організацію виселяють без будь-яких попереджень чи погоджень, і це попри той факт, що профспілка орендує це приміщення вже понад 20 років і вчасно сплачує усі рахунки.