Точна ознака схильності до ожиріння

Дослідник медичної школи Рутгера, професор Беверлі Теппер, що недавно одержала грант на освоєння нових методів боротьби з ожирінням, прийшла до цікавого висновку. Як повідомляє Psyorg.com, їй вдалося з`ясувати, що здатність відчути гіркоту речовини 6-н-пропілтіоураціла визначає ризик ожиріння і розвитку хвороб серця.

Дослідження, проведене Беверлі Теппер, стосувалося того, як вказана здатність впливає на вибір певних продуктів. Ця інформація допоможе пізнати людей, що знаходяться у високому ризику для ожиріння.

Впродовж трьох років Теппер вивчає смакові переваги добровольців, що беруть участь в дослідженні, на 25% спостережувана група складається з тих, хто не відчуває смаку 6-н-пропілтіоураціла; на 50% — з людей з середньою чутливістю і ще на 25% — з тих, хто відчув гіркоту.

Завдяки попереднім дослідженням відомо, що перший тип людей більш схильний до ожиріння. На завершуючому етапі дослідження можна буде зробити висновок про те, що є вирішальним чинником — споживання більшої кількості жирів або калорій.

Нагадаємо, що ще чотири роки тому американські учені підтвердили, що чутливості до згадуваної гіркоти зумовлює схильність до надмірного вживання алкоголю.

rosbalt.ru