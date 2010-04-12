Стан здоров'я школярів України - катастрофічний

Малорухливий спосіб життя, погане харчування і пристрасть до алкоголю і тютюну роблять українських школярів найхворішим поколінням в історії країни, повідомляє журнал "Кореспондент".

8% школярів за час навчання набувають хвороб органів травлення, а по 5% виносять з середньої школи разом із знаннями проблеми з хребтом, обміном речовин, зором і шкірою. Але більше всього - майже кожен другий випускник - регулярно хворіють на застудні захворювання. Шість років тому на хронічні захворювання страждали менш як 1,8 тисяч з кожних 100 тисяч дітей - це теж значний показник, але за подальші чотири роки він збільшився майже до 1,9 тисяч, констатує видання.

Крім того, третина школярів, за даними Державного інституту розвитку сім`ї і молоді, дуже багато вільного часу проводить за комп`ютером. Батьки нарікають на те, що в інтернеті їх діти спілкуються з друзями, і відмовити їм в цьому складно.

В ході іншого дослідження з`ясувалося, що третина підлітків по буднях віддають телевізору більш як чотири години в день. А у вихідні, за підрахунками ВОЗ, на довгий час прилипають до екранів телевізорів більш як 70% українських дітей.

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