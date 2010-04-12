Їжа, що зміцнює сон

Тому, хто може ночами безперервно тинятися по квартирі і рахувати овець в спробах заснути, фахівці радять переглянути раціон. Нижче приведений список продуктів, що гарантують міцний і довгий сон.

1. Лосось. Містить докозагексаенову кислоту. Вона збільшує рівень гормону мелатоніну, що регулює сон.

2. Боби і інші овочі забезпечують організм вітамінами групи В, включаючи B6, B12 і фолієву кислоту. Всі вони допомагають тілу регулювати цикли сну і виділяти серотонін, що має розслаблюючий ефект.

3. Знежирений йогурт – відмінне джерело кальцію і магнію. Ці дві важливі мінеральні речовини дозволять швидше заснути і збільшать час глибокого сну. А недолік обидвох цих елементів приводить до виникнення м`язових спазмів, підвищеного рівня стресу і, як результат, поганого сну.

4. Шпинат, як будь-яка зелень темного кольору, насичений залізом. Саме залізо сприяє профілактиці такого неприємного стану - синдрому втомлених ніг. Даний синдром характеризується тяжкістю в ногах, іноді навіть онімінням і колінням, що зіпсує сон будь-кому.

medkarta.com