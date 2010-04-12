У психоневрологічній лікарні Києва - порушень майже на мільйон

У Київській міській психоневрологічній лікарні №3 Контрольно-ревізійне управління (КРУ) в м. Києві за період з 1 листопада 2007 р. до 1 лютого 2010 р. виявило фінансові порушення на 989 тис. грн, повідомляє прес-служба КРУ в м. Києві.

Основна сума порушень - це порушення, які не призвели до втрат матеріальних і фінансових ресурсів. Зокрема, в бухгалтерському обліку лікарні занижено вартість зелених насаджень майже на 780 тис. грн та вартість земельної ділянки на 177,7 тис. грн. Поряд з цим в обліку було завищено кредиторську заборгованість на 1,64 тис. грн.

Також під час ревізії виявлені такі факти порушень фінансово-бюджетної дисципліни: відшкодування вартості особистих розмов працівників лікарні на 1,7 тис. грн, завищення підрядними організаціями обсягів виконаних ремонтних робіт на 13,13 тис. грн, невиплата бібліотекарю 0,86 тис. грн надбавки за особливі умови роботи та ненарахування іншим працівникам 3,93 тис. грн зарплати внаслідок непроведення індексації доходів, зайва виплата працівникам 1,12 тис. грн зарплати (водночас зайва сплата до державних цільових фондів 0,4 тис. грн).

Попри це, ревізори встановили, що підрядна організація, яка надає послуги із благоустрою території, завищила вартість виконаних робіт на 3,5 тис. грн, а також лікарня сплатила 4,36 тис. грн за спожиту електроенергію іншою організацією, з якою не укладено жодних договірних відносин.

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