СЕС оштрафувала чиновників за сміттєзвалище в Київському зоопарку

Санітарно-епідеміологічна служба Шевченківського району м.Київ наклала штрафи на посадовців, відповідальних за створення сміттєзвалища на території Київського зоопарку.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційній служба Державної СЕС України.

Було проведено перевірку санітарного стану Київського зоопарку. Під час перевірки було виявлено, що подана у ЗМІ інформація про сміттєзвалище на території Київського зоопарку відповідає дійсності.

На відповідальних за санітарний стан зоопарку накладено штрафи.

На даний момент ситуація знаходиться під контролем санітарно-епідеміологічної служби Шевченківського району Києва, здійснюється вивезення сміття із території.