СЕС оштрафувала чиновників за сміттєзвалище в Київському зоопарку
12:24, 12 квітня 2010Країна
0
Відповідальних за санітарний стан
Санітарно-епідеміологічна служба Шевченківського району м.Київ наклала штрафи на посадовців, відповідальних за створення сміттєзвалища на території Київського зоопарку.
Про це УНІАН повідомили в Інформаційній служба Державної СЕС України.
Було проведено перевірку санітарного стану Київського зоопарку. Під час перевірки було виявлено, що подана у ЗМІ інформація про сміттєзвалище на території Київського зоопарку відповідає дійсності.
На відповідальних за санітарний стан зоопарку накладено штрафи.
На даний момент ситуація знаходиться під контролем санітарно-епідеміологічної служби Шевченківського району Києва, здійснюється вивезення сміття із території.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter