Держкомветмедицині підвищать статус?

Міністерство аграрної політики України виступає за підвищення статусу Державного комітету ветеринарної медицини. Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-служба міністерства з посиланням на слова міністра аграрної політики Миколи ПРИСЯЖНЮКА.

У Мінагрополітики спростували неофіційну інформацію, що з`явилася минулого тижня, про можливу ліквідацію Держкомітету ветмедицини.

Як зазначили в міністерстві, інформація про намір уряду ліквідувати або реорганізувати комітет ветмедицини не відповідає дійсності. «Таких намірів ні в планах уряду, ні в планах Мінагрополітики немає», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за словами М.ПРИСЯЖНЮКА, статус Держкомветмедицини підвищуватиметься, функція й роль цього органу будуть зростати не лише в Україні, але й СНД. «Оскільки робота, яку сьогодні проводить комітет, дуже важлива, вона спрямована на зростання конкурентоспроможності аграрного сектора й розширення ринків збуту української продукції. Мінагрополітики спільно з Держкомветмедицини поставило завдання максимально зміцнити потужності українського тваринництва, щоб не лише бути рівноправними партнерами Світової організації торгівлі, але й забезпечити в найближчому майбутньому для національного виробника провідні позиції на ринках продовольства», - зазначив М.ПРИСЯЖНЮК.