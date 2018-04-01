Чому діти так люблять фаст-фуд

Фаст-фуд - кара для сучасних людей. Фахівці з дитячого харчування заявляють про його шкідливість. А результати численних досліджень підтверджують їхні слова.

Незважаючи на це «швидка їжа», рекламується все більше, нові подібні заклади відчиняються кожному кроці і завдяки своїй ціні є доступною і дуже бажаною для малюків.

Як дорослі

Через насичений смак харчових добавок дітям уся їжа у фаст-фудах здається здається дуже смачною. До того ж, індустрія швидкого харчування в нашій країні ще не дуже розвинена. Для багатьох сімей з незначним статком похід навіть до звичайної забігайлівки з сосисками і гамбургерами виявляється справжньою подією, сімейним святом, в якому можуть взяти участь і малюки.

А ресторани, в яких їжа «здоровіша», для більшості занадто дорогі. Та й дитячих страв в меню часто просто немає.

Ось і виходить, що похід у заклад швидкого харчування стає для дитини справжнім виходом у світ, у доросле життя. Адже він робить замовлення і сидить за столом, «як дорослий».

Найкращий приклад - батьки

Щоб у дитини пройшов ентузіазм щодо фаст-фудів, батьки повинні звернути увагу на власну поведінку. Адже до певного віку батьки для дитини - зразок до наслідування, тому малюки намагаються робити те ж саме, що тато і мама.

І, якщо батьки розповідають дитині про шкоду фаст-фуду, але при цьому самі не гребують відверто шкідливою їжею, користі від таких розмов не буде. Адже дитина орієнтується на не слова, а на те, за чим може спостерігати сама - на дії дорослих.

Зрозуміло й без шантажу

З дитиною треба розмовляти короткими і ємними фразами. Малюк не зрозуміє довгих розмов-лекцій, наповнених теоретичними поясненнями. Йому треба пояснювати все ясно і лаконічно. Припустимо, звернути увагу на зображення дуже повної і не дуже охайної людини по телевізору і пояснити, що можна стати таким же негарним, якщо їсти фаст-фуд. Це досить ефективно.

А ось жодного ефекту не принесе дрібний шантаж: «Якщо ти не доїси салат або овочевий суп, не отримаєш картоплю фрі або цукерку». Це викличе у дитини цілком очевидний протест, і вона не стане їсти корисний суп, а знайде спосіб добути цукерки, які тепер стануть ще бажанішими.

Не можна заборонити задоволення

Не допоможе і пова заборона фаст-фуду. Дитина вважатиме несправедливим те, що однолітки можуть ходити до закладів швидкого харчування, а вона - ні. І намагатиметься спробувати заборонену їжу потай при найпершій можливості.

Вчені з Університету штату Арканзас у США та Національного університету Тайваню провели якось дуже цікаве дослідження. Вони зібрали велику групу дітей, які встигли підсісти на фаст-фуд. З`ясувалося, що психологічний стан у повненьких фастфудоманів набагато кращий, ніж у тих, кому швидку їжу не давали.

Мало того - у дітей, позбавлених можливості їсти гамбургери, психологи виявили пригніченість і схильність до депресії. Висновки дослідження - парадоксальні: шкідлива їжа викликає ожиріння, але і приносить душевний комфорт, тому зовсім відмовитися від неї не можна.

Пошукаємо заміну

Але це не означає, що батькам треба махнути рукою на здоров`я дітей і доставляти їм задоволення шкідливої їжею. Вчені радять батькам просто пошукати інші способи зробити своїх малюків щасливими.

Можливо, треба просто сісти і подумати, чого ж не вистачає малюкові, якщо він постійно вимагає походів у ресторани швидкого харчування. Не виключено, що проблема лежить на поверхні, і її легко усунути, якщо приділяти дитині більше часу.

Дуже важливо ретельно дозувати кількість фаст-фуду і показувати дитині на власному прикладі, що це не найсмачніше. Тоді в житті дитини шкідлива «швидка їжа» буде з`являтися не так часто і в помірних кількостях, не надто небезпечних для здоров`я.

www.med2.ru