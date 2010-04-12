Білорусь експортуватиме донорську кров

Білорусь має намір постачати на експорт донорську кров. Про це повідомив журналістам міністр охорони здоров`я Білорусі Василь Жарко.

В даний час ведеться будівництво нової будівлі для розміщення Центру гематології та трансфузіології, де буде зведено спеціалізований цех для переробки плазми крові. Тут донорська кров буде перероблятися не тільки для потреб Білорусі, але і для поставки на експорт в інші держави.

Відповідаючи на запитання, які країни вже висловили зацікавленість у придбанні препаратів та компонентів крові, міністр сказав, що поки попит конкретних держав не вивчався. На його думку, це передчасно, позаяк закінчення будівництва цеху очікується в 2012 році.

Як повідомлялося раніше, зараз Білорусь постачає донорську кров до Австрії в обмін на рідкісні 7-й і 8-й фактори згортання крові, що необхідні для лікування хворих на гемофілію (спадковим захворюванням, пов`язаним з порушенням згортання крові).

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