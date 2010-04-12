У музично-естетичному ліцеї - спалах педикульозу

Дитячу поліклініку в Саратовській області (Рося) притягли до адміністративної відповідальності за поширення педикульозу серед учнів музично-естетичного ліцею, повідомляє прес-служба регіонального управління Росспоживнагляду.

За інформацією відомства, лікарі дитячої поліклініки №1 міста Енгельс виявили педикульоз у п`яти учнів музично-естетичного ліцею імені Шнітке 17 березня 2010. Наступного дня співробітники Росспоживнагляду провели перевірку в навчальному закладі та медустанові.

У ході інспекції з`ясувалося, що директор ліцею не усунув учнів з педикульозом від занять і не подав заявку на проведення їхньої санітарної обробки в Енгельську дезінфекційну станцію. Крім того, були виявлені порушення санітарно-епідеміологічних правил профілактики паразитарних захворювань, а також наказу Міністерства охорони здоров`я РФ "Про посилення заходів щодо профілактики епідемічного висипного тифу та боротьбі з педикульозом".

За підсумками перевірки на директора навчального закладу, а також лікаря-педіатра і медсестру дитячої поліклініки були накладені штрафи, розмір яких не уточнюється.

У перший день після весняних канікул, 31 березня, в ліцеї імені Шнітке були виявлені 24 учнів з педикульозом. У зв`язку з цим Росспоживнагляд провів повторну перевірку в дитячій поліклініці, в ході якої було встановлено, що до поширення педикульозу серед учнів ліцею привів неякісний медичний огляд і недостатні заходи профілактики захворювання.

За це порушення дитяча поліклініка, як юридична особа, була притягнута до адміністративної відповідальності. Яке правопорушення ставилося медустанові, а також вид понесеного ним покарання, прес-служба Росспоживнагляду не повідомляє.

medportal.ru