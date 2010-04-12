Довкола Київського моря гниють тонни мертвої риби

Тонни мертвої риби гниють довкола Київського моря. Пісок біля води всіяний мертвими карасями коропами, але ніхто їх не прибирає.

«Приїхав і очманів! Весь берег у мертвій рибі, - розповів киянин Юрій. Він позавчора був на Київському морі біля села Ровжі в 60 км від Києва. - Там лежать тонни мертвої риби. Це коли море спускали - її льодом придавило. Запах жахливий. Ніхто її не збирає, тільки ворони клюють дохлятину».

Юрій розповідає, що пісок біля води встелено дохлими карасями і коропами. У воді - ціле кладовище мальків. З іншого боку Київського водосховища - та ж картина. Береги вздовж сіл Глібовка, Ясногородка та Сухолуччя усіяні тухлої рибою.

Екологи вважають, що за загибель риби повинні нести покарання ті, хто давав дозвіл на спуск води в Київському водосховищі.

«Це дуже великі збитки для рибного господарства. Мало того, що риба загинула від цього, Дніпро не вийшов з берегів і рибі немає де нереститися, - підкреслив Іван Парнікоза з Національного екологічного центру України.

- А ще органи, які стежать за рибою, повинні були робити взимку ополонки і засовувати туди очерет, щоб кисень був. Тому що великій рибі потрібно його багато. Уявіть, що вас у пакет целофановий запхали і дихати нічим, ось так і відбулося в цьому році чере холоди».

«У радянські часи за це б посадили. А тепер ніхто ні за що відповідальності не несе. Я вже не кажу про те, що мертва риба, яку ніхто не збирає, - це інфекція. Спочатку вона заразить всіх мешканців водойм, а потім і чайки, які будуть їсти цю рибу, постраждають," - переконує Іван.

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