Команда Черновецького продала приміщення медичного центру проблем слуху

Депутат Київської міської ради Валерій КАРПУНЦОВ заявляє, що команда мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО провела аукціон, на якому було продано медичний центр проблем слуху та мовлення «СУВАГ».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі В.КАРПУНЦОВА.

Депутат зазначає, що на минулій сесії Київради секретар Київради Олесь ДОВГИЙ відмовився ставити питання про виключення центру із програми приватизації, запевнивши усіх, що на наступній сесії це зробить обов‘язково, тому що дане рішення потребує опрацювання.

“Але сьогодні ми стали свідками того, що такі дії - це лише окозамилювання і відтягування часу. О.ДОВГИЙ доопрацював вищезгадане рішення наступним чином: 16 березня Київрада провела аукціон з продажу, 25 березня було таємно підписано договір купівлі-продажу з ТОВ «Арма-Центр», діяльність якого спрямована на надання в оренду, перепродаж та збут майна, а 29 березня був підписаний акт прийому-передачі приміщення дитячого центру «СУВАГ», - заявив В.КАРПУНЦОВ.

За його даними, будівля в історичному центрі міста була продана за 4 млн. 92 тис. грн.

«Ніхто не подумав про те, як допомогти цим дітям, посприяти у подальшому розвитку центру не лише у Києві, а в інших містах України. Усі добре розуміють, що без приміщення «СУВАГ» не зможе існувати. Це єдиний центр такого профілю в Україні, сюди звертаються за допомогою люди з усієї країни”, - зазначив депутат.

У зв’язку із цим Блок Віталія Кличка вимагатиме покарання команди мера. “Блок звертається до Президента та до прем’єр-міністра України з проханням втрутитись у ситуацію, яка склалася довкола медичного центру, та відреагувати належним чином на неправомірні дії та захистити дітей-інвалідів від брудних рук молодої команди”, - зазначив В.КАРПУНЦОВ.

Він також висловив сподівання, що прокуратура столиці також не залишиться осторонь цього питання і що слідчими буде знайдено достатньо доказів для порушення кримінальної справи.

Блок Кличка закликає усіх небайдужих допомогти дитячому медичному центру «СУВАГ» та захистити добробут та права дітей-інвалідів.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня прокуратура столиці повідомила, що опротестувала рішення Київської міської ради про включення до приватизаційного списку нежитлового приміщення Центру проблем слуху та мовлення «СУВАГ».

Прокуратура зазначала, що міськрада у червні 2003 року створила центр "СУВАГ" і підпорядкувала його Головному управлінню охорони здоров`я та медичного забезпечення КМДА. Центр створено з метою комплексної багатопрофільної реабілітації та інтеграції дітей з вадами слуху та мовлення у соціальне середовище, Він має статус юридичної особи. "СУВАГ" надає допомогу дітям з усієї України. На сьогодні у ньому лікуються 157 дітей дошкільного віку, які мають порушення слуху та мови.

У ході прокурорської перевірки встановлено, що рішенням Київради нежитлове приміщення «СУВАГ» за адресою: вул. Володимирська, 43-а, літ. "В", включено до Програми приватизації комунального майна міста Києва. Це рішення не відповідає вимогам Конституції України та законодавству з питань приватизації. Зокрема, питання про збереження профілю діяльності закладу охорони здоров`я та надання іншого рівнозначного приміщення не вирішене з Головним управлінням охорони здоров`я і медичного забезпечення КМДА, наголосили у прокуратурі.