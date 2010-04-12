У Києві відбудеться наукова конференція з дельфінотерапії

19 квітня в столиці відбудеться Київська міждисциплінарна науково-практична конференція «Анімалотерапія в системі реабілітації дітей з особливими потребами».

Як повідомили УНІАН організатори науково-практичної конференції, під час заходу будуть розглянуті такі теми: аналіз дельфінотерапії як нетрадиційного методу психокорекції та психореабілітації; анімалотерапія у системі комплексної допомоги дітям з особливими потребами; психологічні проблеми сімей з дітьми, хворими на аутизм; психологічні аспекти дельфінотерапії.

Під час конференції буде здійснено теоретико-методологічний аналіз сучасної дельфінотерапії та основні напрямки і перспективи її реалізації, а також ітиметься про розвиток комунікативної сфери дітей з особливими потребами в рамках дельфінотерапії; про використання елементів ЛФК в дельфінотерапії.

Науковці також обговорять медичний аспект нормалізації психосоматичного стану дітей з особливими потребами в рамках дельфінотерапії, вплив дельфінотерапії в комплексній корекції дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи, говоритимуть і про профілактику виникнення пренатальних паталогічних процесів у плода.

Зокрема, йтиметься про використання методу дельфінотерапії в системі заходів, що спрямовані на покращення психоемоційного статусу вагітних жінок.

Крім того, під час конференції розглядатимуться такі теми: зоопсихологія та використання фізіо-психічних особливостей тварин (на прикладі дельфінів) на користь дітям із особливими потребами; вимоги Червоної Книги щодо до утримання тварин в штучних умовах; сучасна іпотерапія.

Учасникам конференції також продемонструють відеофільм «Дельфінотерапія у лікуванні хворих дітей» і сеанс дельфінотерапії - за участю дітей.

У конференції братимуть участь: Віктор СИНЬОВ - академік Національної академії педагогічних наук України; Тетяна ВІСКОВАТОВА - дійсний член Академії наук України, професор, доктор педагогічних наук; Тетяна ТІТЕНКО - дійсний член Міжнародної академії екології; Тетяна ГАРНІК - директор департаменту Міністерства охорони здоров’я України «Комітету з питань народної та нетрадиційної медицини», професор, доктор медичних наук; Алісія ВАНЧОВА - професор, доктор педагогічних наук, завідуюча кафедри Університету імені Яна Коменського; Анатолій ЧУПРИКОВ - доктор медичних наук, професор Національної медичної академії ім. П.Л.Шупіка; Людмила ЛУКІНА – доктор медичних наук, Державний океанаріум України (м. Севастополь).

Київська міждисциплінарна науково-практична конференція розпочнеться 19 квітня 2010 року об 11:00 у Київському дельфінарії «Немо» (проспект Академіка Глушкова, 9, район ВДНХ)).

По завершенні міждисциплінарної науково-практичної конференції відбудеться шоу-програма за участю дельфінів та морських котиків під керівництвом С.БІЗЮКІНА та К.СТАРОСТІНОЇ.

Кожний учасник під час реєстрації отримає безкоштовний квиток із зазначенням номеру ряду та місця.

Акредитація на науково-практичну конференцію та шоу-програму проводиться 18 квітня 2010 року до 17:00.

Для акредитації і отримання додаткової інформації потрібно звертатися: e-mail:therapy.nemo@gmail.com, тел. (066) 987 16 52; (093) 55 00 120.