Фахівці вже знають, як знищити прострочену індійську вакцину

Міністерство охорони здоров’я спеціальним наказом врегулювало знищення вакцини від кору та краснухи із закінченим терміном придатності ще у березні.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційній службі Державної санітарно-епідеміологічної служби України МОЗ України.

За даними СЕС, стратегію знищення вакцини визначено Наказом Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження плану заходів щодо передачі ДП «Укрвакцина» вакцини проти кору та краснухи та проведення її знищення» від 17 березня 2010 року № 232 у зв’язку з закінченням терміну придатності живої атенуйованої ліофілізованої вакцини проти кору та краснухи виробництва «Serum Institute of India LtD» у серпні та жовтні 2009 року, отриманої як гуманітарна допомога від Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ для проведення національної кампанії додаткової імунізації проти кору та краснухи.

Відповідно до Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, було затверджено план заходів щодо передачі ДП «Укрвакцина» вакцини проти кору та краснухи та проведення її знищення.

Наказ було доведено до відома всіх служб та відомств, в тому числі голів державних адміністрацій, підкреслили в в Інформаційній службі Державної СЕС.

Як повідомлялося, нещодавно, зокрема, заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА заявив, що доручив обласній санстанції розробити алгоритм утилізації вакцини та визначити потрібну для цього суму.

«Або обласна СЕС нам розкаже алгоритм, як знищувати індійську вакцину проти кору та краснухи, якої у нас є на збереженні понад триста тисяч (доз), або будемо звертатися до силових структур, щоб поставили край», - сказав І.ШУРМА.

Щоб не гаяти час, заступник голови області доручив керівництву санстанції «не втягуватися в переписку з Міністерством», а зробити це оперативно.

***Навесні 2008 року Україна мала проводити масову вакцинацію молоді від кору і краснухи вакциною індійського виробництва, наданою ВООЗ.

Однак після того, як у Краматорську після щеплення помер старшокласник Антон Тищенко, вакцинацію зупинили.

Згодом експерти дійшли висновку, що причиною смерті хлопця стала реакція організму на щеплення, а не сама вакцина.

Після того випадку українці почали відмовлятися від щеплення, а вакцина так і залишилася на зберіганні в областях, але нею не користувалися.