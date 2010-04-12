Кількість ДТП на залізницях у І кварталі зросла

У першому кварталі поточного року кількість дорожньо-транспортних пригод на переїздах і коліях залізниць України зросла на 13 випадків порівняно з аналогічним періодом 2009 року, а число постраждалих – зменшилося: загиблих – на 13 осіб, травмованих – на 4.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, впродовж січня-березня 2010 року на переїздах і коліях залізниць України сталося 31 ДТП: 29 – на переїздах і два – на коліях поза переїздами. Під час ДТП двоє людей загинуло і 16 було травмовано. Найбільше ДТП (8 випадків) сталося на Південно-Західній залізниці.

За даними відомства, згідно зі статистикою, ДТП відбуваються через те, що громадяни ігнорують заборонні сигнали світлофорів, порушують правила поведінки на об`єктах залізничної інфраструктури. Приміром, впродовж першого кварталу поточного року найбільше дорожньо-транспортних пригод (23 випадки) сталося на переїздах без чергового, обладнаних сигналізацією. Всі – з вини водіїв автотранспорту. В цих ДТП загинуло двоє людей і травмовано 13.