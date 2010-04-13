Більшість міні-пансіонатів Криму небезпечна для відпочивальників

Співробітники Державного пожежного нагляду Головного управління МНС України в АРК вважають, що основна частина міні-пансіонатів Криму представляє реальну небезпеку для відпочивальників.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі кримського Управління МНС.

Згідно з повідомленням, у Криму щорічно здійснюється контроль за безпекою більш як 600 санаторно-курортних установ. Цього року вже проведені планові перевірки всіх об`єктів курорту - це санаторії, пансіонати, бази відпочинку по всьому узбережжю півострова. За результатами перевірок запропоновано до виконання понад 20 тис. протипожежних заходів для забезпечення протипожежного захисту оздоровниць, з яких більш як 75% на сьогодні виконано.

Разом із тим, за словами начальника відділу нормативно-технічної роботи ГУ МНС України в АРК Максима ГРАМОТНОГО, в Криму є понад 1500 приватних готелів і міні-пансіонатів, які ніхто і ніколи не перевіряв на відповідність вимогам пожежної безпеки для організації пансіонату або готелю.

"На жаль, на сьогодні правовою базою не передбачене визначення, що таке міні-пансіонат. Основні проблеми з будівлями подібного типу починаються ще на стадії проектування. Адже на експертизу надається проект, частіше за все, просто індивідуального житлового будинку з житловими кімнатами, оскільки вимоги будівельних норм і правил, у тому числі і з пожежної безпеки, до житлових будинків значно відрізняються від вимог до громадських будівель, до яких повинні відноситися міні-пансіонати і готелі”, - сказав він.

Зокрема, за словами М.ГРАМОТНОГО, в житлових будинках не потрібні по два евакуаційні виходи з кожного поверху будівлі, немає необхідності у внутрішньому протипожежному водопостачанні, пожежній сигналізації і системі сповіщення про пожежу. “І це лише мала частина вимог. Ось і виходить, що за документами стоїть біля моря приватний будинок на одну сім`ю з великим числом упорядкованих житлових кімнат, а насправді - це міні-готель, який має цілий штат обслуговуючого персоналу", - зазначив він.

За словами начальника Кримського главку МНС Олександра МАЗИЛІНА, у більшості таких міні-готелів немає пожежної сигналізації. "Ніхто не дізнається, що і де загорілося, немає системи сповіщення при пожежі - ніхто з тих, хто знаходиться в корпусі, не знає, що робити, немає світлових покажчиків шляхів евакуації - люди не знають, куди бігти, виникає паніка. Ніхто не хоче, щоб загинули люди, але ніхто нічого не робить, щоб цього не трапилося", - заявив він. За словами О.МАЗИЛІНА, напередодні курортного сезону керівники оздоровниць, власники приватних готелів повинні займатися забезпеченням безпеки. "Деякі розуміють ситуацію, і в терміновому порядку знаходять і кошти, і підрядників. А деякі починають "відбиватися" від нас гарантійними листами. Вони звикли заганяти нас у кут: у мене путівки продані, і 700 відпочивальників уже їдуть, ось потім, наприкінці сезону ми все і виконаємо", - повідомив начальник главку.