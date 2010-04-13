На Чернігівщині повінь

У Чернігівській області через повінь порушено транспортне сполучення між окремими селами та сіл з райцентрами у семи районах області.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.

Загалом впливу повені зазнали вже понад 20 невеликих сіл Чернігівщини, райцентр Новгород-Сіверський та селище міського типу Радуль.

У Новгород-Сіверському підтоплена частина вулиць, що знаходяться поблизу річки Десна. Присадибні ділянки не зазнали впливу повені. Прохід мешканців до своїх будинків забезпечується по сусідніх вулицях та провулках.

Внаслідок підйому рівня води в Дніпрі у смт Радуль Ріпкинського району на 21 вулиці та 19 провулках утворився шар води до 45 см. Ускладнено сполучення з центром селища, воно здійснюється за допомогою човнів.

Питання життєзабезпечення знаходяться під контролем селищної ради. Рішенням Ріпкинської райдержадміністрації створено необхідний запас пально-мастильних матеріалів, укладені договори з приватними власниками моторних човнів. Подвір’я та будинки не підтоплені. Дітей шкільного віку (55 учнів) доставляють до школи разом з батьками за допомогою човнів.