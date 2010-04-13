Донецький губернатор проти комендантської години для дітей

Голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК виступає проти запровадження в області комендантської години для неповнолітніх.

Про це він заявив на прес-конференції. Відповідаючи на запитання журналістів про доцільність запровадження в регіоні так званої комендантської години для неповнолітніх, А.БЛИЗНЮК, звертаючись до представників ЗМІ, сказав: «Ідеологія комендантської години - це ваша, гаряченька тема, жовтенька тема, яку ви хочете почути. Я скажу цілком інше: ми повинні виробити такі норми соціальної поведінки дітей у сім`ях, в громаді, щоб діти після певного часу не шлялися вулицях, ми не пили в під`їздах пиво і горланили навіть при дуже хороших голосах та вмінні грати на гітарі, якісь там хіти».

Губернатор підкреслив, що «потрібні нормальні людські підходи до виховання молодого покоління». На його думку, не «можна ніякої комендантської години запроваджувати». «Комендантська година - це коли військова ситуація. Про що ви говорите?! Не шукайте там нісенітниці всякій. Не придумуйте ніякої комендантської години чи хвилини, і забудьте це поняття», - сказав А.БЛИЗНЮК, звертаючись до журналістів. При цьому він додав, що стежити за дітьми мають їхні батьки, бабусі і дідусі... «А ось те, що дітвора вчасно має бути удома – це обов`язок нас, як батьків, як дідусів, як бабусь виховувати своїх дітей, але не комендантська година», - сказав губернатор.