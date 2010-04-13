Риби ніжно масажують ноги і видаляють ороговілу шкіру

Нова тенденція на провідних світових курортах - для делікатного масажу і педикюру використовують риб. Цей метод застосовувався ще сторіччя тому в південному Китаї. Сучасним любителям делікатного масажу риб`ячий педикюр був вперше запропонований в Японії на курорті острова Хонсю. Звідти мода розповсюдилася по країнах Азії, Європи, Близького Сходу і дісталася до США.

У ОАЕ в аквапаренні Wild Wadi туристи можуть замовити процедуру Fish Spa, в ході якої їм пропонується опустити ноги в невеликий басейн з маленькими беззубими рибками Garra rufa. Риби видаляють клітини шкіри, що омертвіли і ороговілі, і заразом ніжно масажують ноги.

У США в штаті Вірджинія для аналогічної процедури використовують ванну з тими ж garra rufa, в кількості близько 100 штук. За 15 хвилин риби роблять основну частину роботи, а потім людина-майстер педикюру завершує почату ними справу.

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