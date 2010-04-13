Розкрито секрет старіння

Вчені заявили, що розкрили секрет старіння. Британські й німецькі дослідники вважають, що їхнє відкриття зробить прорив у лікуванні вікових захворювань. Однак вони не обіцяють еліксиру вічної молодості, принаймні в найближчому майбутньому.

Британські та німецькі вчені повідомили, що розгадали секрет старіння і завдяки їхньому відкриттю буде легше долати захворювання серця і діабет у літніх людей.

Дослідження проведене фахівцями британського університету Ньюкасла та німецького університету Ульма. Вони говорять про виявлення певного біохімічного процесу, залученого в процес старіння. На думку фахівців, тепер, після відкриття подібного механізму, стане легше боротися з віковими змінами і такими хворобами, як діабет, серцево-судинні порушення, рак. При цьому про еліксир вічної молодості, за їх словами, мова не йде.

З результатів дослідження випливає, що як тільки старіючі клітини «засікають» серйозні мутації в структурі ДНК, вони відсилають сигнал у мозок. Даний сигнал спонукає клітинні мітохондрії виробляти «вільні радикали». Це інформує клітину, про те, що вона повинна або почати процес самоліквідації, або припинити поділ, що направлено на уникнення відтворення ушкодженої структури ДНК, яка може викликати рак.

Крім цього, дослідники помітили, що роль теломерів не настільки велика, як раніше вважалося. «Є значні спекуляції щодо того, що блокування ерозії теломерів може зупинити процес старіння і супутні захворювання», - наводить The Telegraph слова одного учасників дослідження британця Тома Кірквуд. «Проте вся ця історія з теломер переоцінена, а біологія - наука більш складна», - підсумував він.

Дослідження опубліковане в журналі Molecular Systems Biology.

digest.subscribe.ru