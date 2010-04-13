Житомирщина: загинув 4-річний хлопчик, що впав у старий колодязь

На Житомирщині загинув чотирирічний хлопчик, який упав у старий колодязь.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Житомирській області.

За словами працівника прес-служби Сергія УЛАНОВА, трагедія сталася 10 квітня у селі Хотинівка Коростенського району.

"Того дня чотирирічний Данило пішов на прогулянку без нагляду дорослих. А вже за кілька годин батьки знайшли його без ознак життя у старому колодязі на подвір’ї біля сусіднього дому, що стояв без господарів", - розповів С.УЛАНОВ.

Він уточнив, що медики "швидкої допомоги" констатували смерть дитини, однак остаточну причину трагедії встановить розпочата правоохоронцями перевірка.

"Однак ще до закінчення розслідування можна впевнено стверджувати, що якби не батьківське недбальство, цієї трагедії б не сталося", - підкреслив С.УЛАНОВ.