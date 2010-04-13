Яєчна шкаралупа – цілитель ХХІ століття

У книгах із старовинними рецептами, можна знайти рецепти, до складу яких входять яйця разом з шкаралупою, є рецепти, де використовується тільки шкаралупа. Питанням про те, яку ж користь приносить яєчна шкаралупа для здоров`я людини, задався угорський доктор Кромпехер з групою медиків і біологів. Дослідження проводилися впродовж десяти років і більш, результат цих досліджень показав, що яєчна шкаралупа довершене джерело кальцію, легко засвоєне організмом.

В результаті досліджень які проводили угорські медики, було доведено, що шкаралупа яєць перебуває на 90% з карбонату кальцію ( вуглекислий кальцій), саме він і засвоюється дуже легко організмом людини. І це ще не все, в шкаралупі міститься такі потрібні мікроелементи як: мідь, фтор, залізо, марганець, молібден, фосфор, сіра, цинк, кремній і багато інших, всього 27 елементів! Оскільки наше повсякденне харчування, дуже мало містить кремнію і молібдену, а вони необхідні для нормального протікання біохімічних реакцій в організмі, то застосовувати шкаралупу дуже навіть корисно.

Склад кісток і зубів людини, дуже схожий на склад яєчної шкаралупи.

Дуже корисна шкаралупа курячих яєць маленьким дітям. Вживати її необхідно з одного року, оскільки в організмі дітей інтенсивно росте кісткова тканина, а для цього необхідне постійне надходження кальцію. При рахіті і анемії, дуже корисно додавати подрібнену, яєчну шкаралупу в дитяче харчування.

Спираючись на результати досліджень, доктор Кромпехер радить:

Застосовувати шкаралупу в період вагітності як профілактику;

У підлітковому віці і юнацькому (до19-20р.);

Особливо рекомендується для дітей від одного року до шести років;

Як профілактика двічі в рік застосовувати дорослим, для того, щоб запобігти хворобам хребта, карієсу зубів і остеопорозу;

Дуже корисно застосовувати шкаралупу як засіб яке виводить радіонукліди, оскільки воно не дає накопичуватися в кістковому мозку ядер стронцію-90 (застосовувати від 2 до 6 грам в день).

Спосіб застосування яєчної шкаралупи достатньо легкий. Заздалегідь яйця миють в теплій воді з милом, після чого добре сполоснути. Найчастіше спеціальної стерилізації не вимагається. Для приготування шкаралупи дітям, необхідно на 5 хвилин помістити в киплячу воду. Шкаралупу від варених в круту яєць, теж можна вживати. Вона менш активна, але пройшла стерилізацію під час варива. Застосовувати необхідно – від 1,5 до 3 грам щодня, з урахуванням віку. Подрібнювати шкаралупу можна як в ступці, так і в кавомолці. Проте в ній ліки виходять менш активні. Вживати добре під час сніданку, додаючи в сир або кашу. На Заході порошок курячих яєць продають в аптеці вже з 1970 року.

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