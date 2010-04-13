Зелений чай допоможе від акне

У недавньому дослідженні доктора Дженніфера Ган-Уонга, крем на основі зеленого чаю порівнювався з препаратами на основі головного медикаментозного засобу боротьби з прищами - пероксиду бензоїлу - на людях, страждаючих різним ступенем захворювання акне. Результати цього наукового дослідження показали, що зелений чай був такий же хороший в лікуванні прищів, як і пероксид бензоїлу.

Але пероксид бензоїлу сушить шкіру, викликаючи реакції, що зудять або алергічні. Цим він відрізняється від зеленого чаю, який має додаткові переваги у вигляді натуральних антибактеріальних властивостей і антиоксидантів.

Зелений чай також допомагає зменшити запалення, нормалізує гормональну активність і допомагає в детоксикації організму. Все це є дуже хорошими новинами для страждаючих акне.

Екстракт зеленого чаю - надзвичайно різностороння трав`яна добавка - може використовуватися локально, найчастіше у вигляді крему, прийматися у формі пілюлі або включатися в щоденний раціон як чай.

Останній метод дуже популярний. Зелений чай з жимолостю навіть відомий як “Чай прища” в багатьох китайських кварталах.

Але дамо важливу пораду: не пийте зелений чай з цукром, це нейтралізує головні оздоровчі ефекти.

newsland.ru