10 симптомів, які не можна ігнорувати

Багатьом відомо, що за наявності таких явних ознак неблагополуччя в організмі, як біль у грудях, животі або нез`ясовані кровотечі, є всі підстави звернутися за терміновою медичною допомогою. Але є й інші, менш очевидні симптоми, які можуть викликати у вас сумнів щодо необхідності звернутися до лікаря.

Ось список, які заслуговують на вашу увагу. Деякі з них викличуть у вас здивування. Але будьте поінформовані стосовно того, що вони означають. Це може врятувати ваше життя.

Не ігноруйте наступні 10 симптомів, навіть якщо деякі з них вам здадуться не надто тривожні. Знайте - це ваш організм інформує про свої потреби.

1. Необгрунтована втрата масі тіла

Якщо ви помічаєте, що втрачаєте вагу без зусиль зі свого боку, зверніться до лікаря. Тривожною є симтуація, коли людина втрачає понад:

• 5 відсотків маси тіла протягом місяця

• 10 відсотків ваги протягом 6-12 місяців

Необгрунтована втрата ваги може бути викликана низкою станів, таких як надактивність щитовидної залози (гіпотиреоз), депресія, хвороба печінки, ракові та неракові хвороби, розлади, які заважають вашому організму поглинати поживні речовини (синдром мальабсорбції).

2. Зберігається висока температура

Температура - це загальний стан для таких виліковних інфекцій, як, наприклад, інфекція сечових шляхів. Але якщо незначне підвищення температури зберігається більше двох тижнів, проконсультуйтеся у лікаря. Тривалу і постійну температуру можуть викликати деякі форми раку, а також її викликають туберкульоз та інші захворювання.

Постійна температура може свідчити про приховані інфекції - від інфекції сечових шляхів до туберкульозу. В інших випадках температуру викликає таке злоякісне захворювання, як лімфома. Температуру також можуть викликати медикаменти і реакція організму на медикаменти.

3. Задишка

Задишка - виключаючи закладений ніс або задишку від фізичних вправ - може сигналізувати про приховані проблеми із здоров`ям. Якщо ви відчуваєте, що не можете зітхнути, помираєте без повітря або у вас свистяче дихання, негайно зверніться до лікаря. Причинами задишки можуть бути хронічна обструктивна хвороба легень, хронічний бронхіт, астма, проблеми з серцем, тривожний стан, панічні атаки, пневмонія, тромб у легенях (легенева емболія), легеневий фіброз і легенева гіпертензія.

4. Незрозумілі зміни у функціонуванні кишечнику

Зверніться до лікаря, якщо з вашим організмом відбувається наступне:

• сильний пронос понад два дні

• не дуже сильний пронос більше тижня

• запор більше двох тижнів

• кривавий пронос

• чорного або смолистого кольору випорожнення

Зміни у функціонуванні кишківника можуть свідчити про бактеріальні інфекції, такі як campylobacter або сальмонела, або про вірусні інфекції та паразити. Серед інших вірогідних причин можуть бути запальні захворювання кишківника та рак товстої кишки.

5. Зміни в психіці

Негайне медичне обстеження необхідне якщо трапляється:

• раптова або поступова сплутаність мислення

• дезорієнтація

• раптові напади агресивної поведінки

• галюцинації у тих, хто ніколи їх не мав

Зміни в поведінці та мисленні можуть спричиняти інфекції, удари голови, інсульт, низький рівень цукру в крові. Можуть бути також "винні" ліки, особливо ті, які ви почали приймати нещодавно.

6. Слабкий або сильний головний біль (надто після 50 років)

Зверніться до лікаря, якщо у вас трапляється:

• раптовий різкий головний біль

• головний біль, що супроводжується жаром, онімінням потилиці, висипом, сплутаністю мислення, серцевим нападом, зміною зору, слабкістю, онімінням, труднощами з мовою або болем при жуванні

• головний біль, пов`язана з забоєм голови

Ці симптоми можуть бути зумовлені інсультом, запаленням кровоносних судин, менінгітом, пухлиною мозку, аневризмою або мозковим кровотечею після травми голови.

7. Короткострокова втрата зору, здатність говорити або контролювати рухи тіла - такі симптоми імовірного інсульту або минущих ішемічних атак. Зверніться негайно за медичною допомогою, якщо ви відчуваєте:

• раптову слабкість або оніміння обличчя, руки або ноги на одній стороні тіла

• раптову сплутаність, розмитість або втрату зору

• втрату здатності говорити або труднощі з розумінням мови

• раптовий різкий головний біль

• раптове запаморочення, що супроводжується нестійкою ходою і падінням.

8. Спалахи світла

Раптові спалахи світла в очах можуть свідчити про початок відшаровування сітківки. Негайна медична допомога допоможе зберегти зір в ушкодженому оці.

9. Відчуття ситості після того, як ви з`їли дуже мало

Відчуття ситості, що наступає швидше, ніж зазвичай, нудота і блювота, які продовжуються більше тижня, є попереджувальними сигналами організму, при виникненні яких слід перевіритися у лікаря. Цьому може бути багато причин, включаючи рак підшлункової залози, рак шлунку і рак яєчників.

10. Гарячі, червоні або опухлі суглоби

Ці ознаки спостерігаються при інфекції суглобів. У цих випадках потрібна невідкладна допомога, щоб врятувати суглоби, не дозволивши бактеріям поширитися. Іншими причинами появи нездужання можуть бути подагра або певні види артриту, наприклад, ревматоїдний артрит.

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