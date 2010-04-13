Корисні властивості ромашкового чаю

Те, що ромашка знімає роздратування і напруження, знали ще давні єгиптяни, римляни та греки.

Сучасні дослідження (наприклад, проведене в Імперському коледжі в Лондоні), показали, що квітки родини ромашкових також допомагають знімати запалення і долати інфекцію - двома найпоширенішими очними проблемами.

Ромашка містить азулен, складну за складом протизапальну речовину. У косметиці її використовують для того, щоб зробити шкіру більш м`якою і гладкою, прибрати набряки. Покладіть 2 пакетики з чаєм в чашку і залийте гарячою, але не киплячою водою на 30 с. Дістаньте пакетики, дайте їм охолонути, і вичавте надлишок рідини.

Якщо ви занадто щедро солите їжу або не відмовляєте собі у парі-трійці коктейлів, ваші очі першими «розкажуть» про це почервонінням і припухання століття. Теж саме і відбувається від довгого часу, проведеного за кермом, і від тривалого сидіння за комп`ютером. Звичайно, прибрати деякі подразники не завжди в наших силах. Але ми цілком можемо врятувати очі - за допомогою заспокійливого компресу з ромашкового чаю.

Якщо ви страждаєте на сінну лихоманку або у вас алергія на квіти родини Asteraceae / Compositae, до якої належить ромашка, використовуйте зелений або чорний чай.

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