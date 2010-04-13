Чому не можна спати при включеній лампі
13:14, 13 квітня 2010Країна
43
Досліждення вчених
Британські та ізраїльські вчені виявили, що включене у нічний час світло провокує ріст пухлин. Раніше їхні дослідження виявили, що рак грудей або простати пов`язаний з нічним графіком роботи.
Як з`ясувало дослідження, включене на 1 годину в нічний час світло здатне зумовлювати зміни у клітинах. Як вважають дослідники, світло порушує біоритми тварин і людини, що в підсумку може викликати не тільки рак, але і цілий ряд найнебезпечніших захворювань, тому треба утримуватися від включення світла вночі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter