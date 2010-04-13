Парламент прийняв законопроект щодо волонтерського руху

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону щодо волонтерського руху.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 313 народних депутатів з 420 зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом закону передбачено, що волонтерська діяльність ґрунтується на принципах добровільності, безкорисливості, неприбутковості, законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників та відповідальності.

Основні напрями волонтерської діяльності включають, але не обмежуються наступним: надання відповідно до законодавства України допомоги окремим соціальним групам, особам, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги (зокрема, надання соціальної допомоги та духовної підтримки, сестринського догляду пацієнтам відділень паліативної допомоги та геріатричних відділень і членам їх сімей); участь у діяльності, пов’язаній з охороною навколишнього природного середовища; охороною культурної спадщини; захистом прав сімей, дітей та молоді; захистом прав громадян, що належать до соціально вразливих верств населення тощо.

Інші напрями волонтерської діяльності визначаються статутом та рішеннями волонтерської організації, договорами про провадження волонтерської діяльності, волонтером, що провадить волонтерську діяльність самостійно. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування у разі звернення до них волонтерів, осіб, що виявили бажання провадити волонтерську діяльність, інформують їх про зареєстровані волонтерські організації на відповідній адміністративно-територіальній одиниці. Волонтер та волонтерська організація мають право на отримання від органів державної влади та органів місцевого самоврядування відомостей про сферу, місце і потребу в провадженні волонтерської діяльності та конкретні підприємства, установи та організації, що мають намір залучити волонтера або волонтерську організацію до виконання робіт, надання послуг отримувачам волонтерської допомоги.