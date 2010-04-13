Виявлено біологічний зв'язок між стресом і депресією

Дослідникам Університету Західного Онтаріо в Канаді в експерименті на лабораторних мишах вперше вдалося документально підтвердити той факт, що стрес призводить до розвитку тривоги і нервозності, а вони в свою чергу можуть закінчитися депресією.

Мабуть, всі ці розлади - ланки одного ланцюга порушень у діяльності клітин мозку. Активація рецепторів, що відповідають за виникнення тривожного неврозу призводила до активації і збільшення кількості рецепторів, що відповідають за розвиток депресії. Для блокади цього взаємозв`язку різних рецепторів мозку вчені використовували спеціально розроблену речовину, яка виявилася настільки ефективною, що може використовуватися при виготовленні медикаментів для лікування депресії.

www.medicus.ru