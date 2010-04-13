Кіровоградщина: в області популяризують фізкультуру

З 12 квітня по 12 травня в Кіровоградській області триватиме місячник «Спорт для всіх – спільна турбота», мета якого – облаштування спортивних об’єктів і популяризації фізичної культури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник управління у справах фізичної культури та спорту облдержадміністрації Сергій КОЛОДЯЖНИЙ.

За його словами, в рамках місячника планується облаштувати 1592 спортивних майданчика, витративши на ремонтні роботи 152 тис. грн. Бюджетна частка фінансування становитиме 62 тис. грн., ще 90 тис. грн. – спонсорська допомога. До цих коштів зараховуються внески батьків учнів спортивних шкіл, а також плата організацій, які орендують спортивні майданчики. Працювати над облаштуванням об’єктів будуть самі вихованці спортивних закладів.

С.КОЛОДЯЖНИЙ зазначив, що у 2010 році кількість учнів спортивних шкіл області зменшилась з 16 тис. до 14,5 тис. осіб, однак скорочення закладів не відбулось.