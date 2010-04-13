Площа забруднення на Каховській ГЕС становить 30 кв. км

Площа плями невідомого походження в акваторії водосховища в районі Каховської ГЕС становить 30 кв. км.

Як повідомили УНІАН у Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Херсонський області, за уточненими даними, розмір світло-коричневої плями невідомої речовини та невідомого походження, без запаху, становив 30 тис. кв. м (200 м х 150 м).

За результатами роботи комісії Державної екологічної інспекції складено акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Відділом інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції в Херсонській області відібрано проби поверхневих вод Каховського водосховища, забруднених невідомою речовиною, походження якої наразі досліджується.

Всі документи передано до природоохоронної прокуратури та прокуратури області. На даний момент з’ясовуються причини забруднення зазначеної території.

Раніше повідомлялося, 11 квітня на території Каховської ГЕС, на поверхні води була зафіксована масляна плівка на водній поверхні розміром приблизно 240 кв. м.