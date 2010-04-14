Особи, які доглядають за дітьми-інвалідами, одержуватимуть допомогу

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (про підтримку осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами, що потребують постійного догляду)», автором якого є народний депутат від БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, законопроект підтримали 364 народних депутата з 412 зареєстрованих у сесійному залі.

Проектом закону передбачається, що особи, які доглядають за дітьми-інвалідами, що потребують постійного догляду, одержуватимуть грошову допомогу від держави, незалежно від того, працюють вони чи ні. Раніше на таку допомогу могли претендувати лише непрацюючі особи.

«Допомога з догляду за дітьми-інвалідами має надаватися незалежно від того, хто доглядає за дитиною – один із батьків, усиновитель, опікун, - і незалежно від того, працюють вони чи ні. Держава має бути зацікавлена у вирішенні проблем сімей, які виховують дітей-інвалідів», - вважає О.ФЕЛЬДМАН.