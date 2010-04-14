Вишневий сік – профілактика артриту

09:03, 14 квітня 2010
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Також відновлює сили

Вишневий сік допомагає відновитися після фізичного навантаження, вважають вчені з Університету Нортумбрії, Великобританія. Підставою для такого cтвердження послужив експеримент, в якому взяли участь бігуни марафону в Лондоні.

В ході дослідження з`ясувалося, що марафонці, що пили вишневий сік до і після пробігу, відновилися краще, ніж їх колеги, що вживали плацебо.

Фахівці вважають, що антиоксиданти антоцианы, що містяться у вишневому соку, допомагають організму справлятися з навантаженнями і швидко приходити в норму.

Група дослідників під керівництвом доктора Гліна Хаутсона запросила для експерименту 20 марафонців.

Бігунам запропонували випити натуральний вишневий сік без додавання цукру, а іншим плацебо — двічі в день за п`ять днів до старту марафону і два дні опісля.

Учені виявили, що спортсмени, яким дістався вишневий сік, за дві доби відновили свої сили краще, ніж їх колеги з іншої групи.

Дослідники встановили, що після серйозного фізичного навантаження в м`язах починається процес запалення, який проходить лише через декілька днів. На цей час здібності до ефективного руху у людини значно знижуються.

"Антоцианіни у вишні володіють протизапальними і антиоксидантними діями, — пояснює Хаутсон, — наше дослідження показало, що вишневий сік ефективний для відновлення після важкої фізичної активності".

Учені пропонують використовувати вишню для профілактики такого серйозного запального захворювання як артрит.

takzdorovo.ru

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