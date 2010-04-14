Україна і Росія мають намір боротися з фальсифікатами ліків

Україна і Росія мають намір підписати угоду про співпрацю щодо виявлення і боротьби з фальсифікатами фармацевтичних препаратів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, про це йшлося у Москві на третьому спільному засіданні Підкомітету з питань гуманітарного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

Делегацію від України очолив міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК. Серед інших представників від України до Російської Федерації поїхали заступник міністра охорони здоров’я України Валерій БІДНИЙ, перший заступник міністра праці і соціальної політики України Лідія ДРОЗДОВА та інші представники міністерств України по характерним напрямкам.

Питання, які обговорювались на засіданні, стосувались співробітництва у сфері освіти, науки, культури та охорони здоров’я, зокрема учасники обмінювалися думками та пропозиціями стосовно активізації співробітництва. Зібрання відбулося з метою відновлення роботи підкомітетів з гуманітарного співробітництва між Росією і Україною. «Останнє таке засідання було аж у червні 2007 року. Після того робота була призупинена», - зауважив В.БІДНИЙ.

Прес-служба МОЗ нагадує, що процес підготовки до укладення угоди між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством охорони здоров’я та соціального розвитку Російської Федерації про співробітництво у сфері реєстрації, стандартизації та контролю якості лікарських засобів розпочався в 2004 році.

Головні три питання роботи у сфері охорони здоров’я, які були розглянуті на засіданні, стосувались інформування про стан санітарно-епідемічного контролю і режиму в Україні та Росії, профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями, власне особливо небезпечними інфекційними захворюваннями на території України та Росії та виявлення і боротьби з фальсифікатами фармацевтичних препаратів на території обох держав.

«Невдовзі будуть надані пропозиції та підписано угоду про співпрацю щодо виявлення і боротьби з фальсифікатами фармацевтичних препаратів на території обох держав та інформування один одного про наявність фальсифікатів того чи іншого виробництва. Загалом зустріч носила консультативний характер, дві сторони націлені на відновлення роботи, наступне засідання підкомітетів планується проводити в Україні», - зазначив В.БІДНИЙ.