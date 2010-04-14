Як схуднути в офісі

Сидяча робота давно міцно асоціюється зі всіма передумовами для набору зайвої ваги. А американські учені провели експеримент, довівши, що схуднути можна і в офісі. Потрібно лише поглянути на звичні робочий стіл, крісло з іншого ракурсу і дещо видозмінити обстановку.

"За наявності уяви робоча рутина наповнюється рухом і активністю. Якщо при цьому змінити підхід до харчування, то кілограми починають танути", - відзначив розробник методики доктор Джеймс Лівайн з відділення ендокринології клініки імені Майо в Рочестері /штат Миннесота/. За його словами, існує підхід, що обіцяє надію в здавалося б безнадійній ситуації. Є таке поняття, як "активність-термогенез без вправ" /NEAT/, де все відбувається абсолютно природним чином, коли людина встає, нахиляється, повертається, піднімається або спускається по сходах.

Як встановили Лівайн з колегами, частка термогенезу в добовому витрачанні організмом енергії коливається від 15 проц. у людей, які ведуть сидячий спосіб життя, до 50 проц. у найбільш непосидючих. А легка зміна звичного устрою життю здатна привести до збільшення цієї частки на 20 проц., стверджує доктор.

У 2007 році він з колегами поставили експеримент в окремо взятому офісі в Міннеаполісі. Через 6 місяців застосування методи 18 співробітників схуднули. В середньому кожен учасник експерименту скинув по 4 кг, окремі найбільш стривожені станом свого тіла товариші, - на 7 кг. Але це в робочий час і ціною мінімальних зусиль, парирують учені.

Що вони зробили. Замінили офісні столи і стільці на аналоги, прикріплені до тренажерів - "доріжок для ходьби". Такі ж пристрої поставили в кімнаті для нарад, щоб останні проводилися не сидячи, а в режимі ходьби. Стаціонарні телефонні апарати були замінені на стільникові телефони з тим, щоб людина могла говорити стоячи або на ходу. Створили куточки для відеоігор без стільців.

Інше було справою чистої математики. "Якщо говорити по телефону стоячи, вести робочу нараду на ходу, піднятися на три поверхи вгору по сходах, то спалюватимеш 100-150 калорій в годину або 400-500 калорій в день. "А це вже серйозно", - резюмує доктор Лівайн.

ami-tass.ru