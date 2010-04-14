У Вінниці померла третя постраждала унаслідок ДТП

У реанімаційному відділенні Вінницької міської клінічної лікарні швидкої допомоги 12 квітня померла третя постраждала унаслідок зіткнення сміттєвоза з рейсовим приміським автобусом, що сталося у Вінниці 30 березня.

Про це УНІАН повідомив начальник медичної служби лікарні Богдан ТРОХИМЕНКО.

За його словами, увесь час після аварії 32-річна жінка перебувала в критичному стані в реанімації.

Б.ТРОХИМЕНКО також повідомив, що зараз у лікарні перебувають ще 15 постраждалих у згаданому ДТП. Їхній стан він назвав стабільним.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня у Вінниці в результаті зіткнення сміттєвоза з автобусом від отриманих травм померла одна людина, ще 20 людей було госпіталізовано.

6 квітня у реанімаційному відділенні Вінницької міської клінічної лікарні швидкої допомоги померла ще одна жінка, що постраждала у цьому ДТП.

За фактом пригоди порушено кримінальну справу за ст. 286 ч.2 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.