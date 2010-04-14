У Китаї відбувся землетрус

Число жертв землетрусу в провінції Цинхай на північному заході Китаю досягло 300 осіб, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP. Близько восьми тисяч осіб травмовано.

Багато постраждалих перебувають під завалами зруйнованих землетрусом будинків у гірських районах на кордоні з Тибетом. За даними місцевої влади, ця область постраждала від підземних поштовхів найбульше.

Землетрус у провінції Цинхай, магнітуда якого, за різними даними, становила від 6,9 до 7,1, стався о 7:49 за місцевим часом, його епіцентр був зафіксований за 380 кілометрів від міста Гольмуд. За основним поштовхом послідували повторні коливання, магнітуда яких досягала 6,3.

У місті Цзегу, розташованому недалеко від епіцентру, зруйновано понад 85 відсотків усіх споруд, зокрема будівлі професійного училища, де перебували студенти.

На ліквідацію наслідків землетрусу направлено близько 1700 рятувальників і поліцейських, повідомляє "Синьхуа". З-під завалів врятовано, щонайменше, 900 осіб.

Землетрус завдав серйозних збитків інфраструктурі провінції, дані місцевих ЗМІ свідчать про появу тріщин на одній з дамб у регіоні.

Останній сильний землетрус у провінції Цинхай стався в серпні 2009 року. Тоді підземні поштовхи магнітудою 6,2 призвели до виникнення обвалів у районі Гольмуда, які зруйнували десятки будинків, проте про потерпілих не повідомлялося.