Ревнощі засліплюють жінок
12:15, 14 квітня 2010Країна
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Затягують пеленою очі
Ревнощі буквально затягують пеленою очі представниць прекрасної статі, погіршуючи їх здатність до зорового сприйняття навколишньої дійсності. До такого висновку прийшли американські учені, провівши експеримент за участю декількох десятків закоханих пар.
В ході експерименту дослідники несподівано для учасників попросили чоловіків оцінювати красу не картин природи, а ступінь привабливості жінок, фотографії яких почали відображатися на їх моніторах. І поки ті насолоджувалися приємним заняттям, дослідники пильно стежили за реакцією їх подруг, які, самі того не помічаючи, почали відволікатися від своїх завдань.
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