У Дніпродзержинську обмежено подачу питної води

В лівобережній частині Дніпродзержинська з населенням 80 тис. осіб обмежується подача питної води з 14 по 17 квітня через аварійний ремонт колектора водогону.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпродзержинської міської ради.

Аварійна ситуація на колекторі лівобережного водогону (руйнування верхньої частини колектора) виникла ще до Великодніх свят. Водночас місцева влада прийняла рішення не припиняти подачу води під час свят і відтермінувати необхідний ремонт.

За інформацією прес-служби, заклади освіти та охорони здоров’я лівобережного житлового масиву Дніпродзержинська працюватимуть у звичному режимі.