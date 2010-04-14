Чим небезпечний сидячий спосіб життя?

Чим менше ви даєте фізичного навантаження своєму організму, тим вищий ризик, що ви коли-небудь будете страждати через діабет, ожиріння і навіть рак. У січні 2010 року австралійські дослідники оприлюднили факти: кожна година, проведена сидячи перед телевізором, пов`язана з 18-процентним збільшенням ризику смерті від захворювань серця.

"Люди розвивалися як прямоходячий вид, який досліджував навколишній світ, крокуючи", - говорить Джеймс Левін, професор медицини в клініці Майо, Рочестер, Міннесота, автор книги "Move a Little, Lose a Lot".

"Те, що люди проводять весь день, скорчившись на стільці, це сама дивна річ у світі, - продовжує Левін, прогулюючись під час інтерв`ю по біговій доріжці, встановленої в офісі. - Битися з сидячими хворобами можна тільки одним способом: підвищуючи свою фізичну активність ".

Додати в своє життя фізичне навантаження не так складно, як здається на перший погляд. Наприклад, витратити 10 хвилин з кожної години робочого часу на найпростіші вправи, які можна робити, прогулюючись по коридору в кухню або туалет.

"До кінця робочого дня ви зазвичай відчуваєте себе дуже стомленим. Але якщо вдень ви дозволите собі 15-хвилинну прогулянку по вулиці, останні дві години робочого часу пройдуть набагато продуктивніше", - говорить Фабіо Комана.

podrobnosti.ua