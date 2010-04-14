У Чернігівській області на Дніпрі - пік весняної повені

У Чернігівській області на Дніпрі спостерігається пік весняної повені.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.

Пік весняної повені на Дніпрі ввійшов у межі області та спостерігається біля с. Кам’янка Ріпкинського району. Упродовж 13-17 квітня максимальні рівні води на р. Дніпро проходитимуть територією області, вода підніметься ще на 20-30 см.

Поблизу с. Неданчичі Ріпкинського району на Дніпрі 16 квітня очікується формування піка весняної повені з відміткою 710-720 см над нулем поста.

Внаслідок переливу повеневими водами у цьому ж районі ділянки дороги Любеч - Кукари, ускладнено сполучення між с. Кукари та смт Любеч. У селищі міського типу підтоплена вул. Замкова, де знаходиться 1 будинок та проживають 7 осіб. У с. Миси підтоплена вул. Набережна (15 будинків, 23 осіб). У с. Клубівка частково підтоплена вул. Червонопартизанська (2 будинки, 2 особи). Присадибні ділянки не підтоплено. Прохід мешканців до своїх будинків забезпечується.

Як повідомлялося раніше, на Чернігівщині впливу повені зазнали вже понад 20 невеликих сіл регіону, райцентр Новгород-Сіверський та селище міського типу Радуль.