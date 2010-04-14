На Черкащині скажений кіт покусав двох людей

Скажений кіт покусав господарку та її сусіда у селі Хлипнівка Звенигородського району Черкаської області, після чого втік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Черкаській області, згодом тварину було знайдено на подвір`ї мертвою.

У зв`язку з підозрою на сказ тіло тварини було направлено на експертизу до Черкаської обласної лабораторії ветеринарної медицини, де факт захворювання було лабораторно підтверджено.

На даний час постраждалим проводиться курс антирабічних щеплень.