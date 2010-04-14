На річці в Херсоні виявлено велику нафтову пляму
15:06, 14 квітня 2010Країна
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Акваторію оброблено сорбентом
На річці Кошова в Херсоні сьогодні зафіксований розлив нафтопродуктів.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні екології Херсонської області.
Згідно з повідомленням, приблизна довжина нафтової плями - 1,5-2 км.
На даний момент на місці події працює комісія Управління екології, відібрано проби води.
Акваторію з метою збору нафтопродуктів оброблено спеціальним сорбентом.
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