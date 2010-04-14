На річці в Херсоні виявлено велику нафтову пляму

15:06, 14 квітня 2010
Країна
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Акваторію оброблено сорбентом

На річці Кошова в Херсоні сьогодні зафіксований розлив нафтопродуктів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні екології Херсонської області.

Згідно з повідомленням, приблизна довжина нафтової плями - 1,5-2 км.

На даний момент на місці події працює комісія Управління екології, відібрано проби води.

Акваторію з метою збору нафтопродуктів оброблено спеціальним сорбентом.

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