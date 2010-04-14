На річці в Херсоні виявлено велику нафтову пляму

Акваторію оброблено сорбентом

На річці Кошова в Херсоні сьогодні зафіксований розлив нафтопродуктів. Про це УНІАН повідомили в Управлінні екології Херсонської області. Згідно з повідомленням, приблизна довжина нафтової плями - 1,5-2 км. На даний момент на місці події працює комісія Управління екології, відібрано проби води. Акваторію з метою збору нафтопродуктів оброблено спеціальним сорбентом.

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