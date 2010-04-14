Харків хочуть перетворити у «смітник радіоактивних відходів»?

У Харківській обласній організації ВО «Батьківщина» обурені планами американського й українського керівництва побудувати в Харкові об`єкт із переробки відпрацьованого ядерного палива, про що було заявлено за результатами Саміту ядерної безпеки у Вашингтоні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА, який є головою облорганізації ВО «Батьківщина».

«Ні Вашингтону, ні Києву ми не дамо перетворити місто Харків на «Чорнобиль №2» і «смітник радіоактивних відходів», - заявили харківські БЮТівці.

«Якщо це рішення «похапцем» ухвалене новою українською владою, то ми висловлюємо обурення тим фактом, що подібні життєво важливі рішення ухвалюються спонтанно, кулуарно, а головне - без обговорення з регіональною громадськістю. Вимагаємо від міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА, який озвучив ці плани під час візиту до Вашингтона, надати офіційні публічні роз`яснення з цього питання», - йдеться в повідомленні.

Водночас в ХОО ВО «Батьківщина» заявляють: «Якщо ж це рішення, таємно від громадськості, готувалося й опрацьовувалося ще колишньою українською владою, то ми вимагаємо від екс-губернатора Арсена АВАКОВА й екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА надати офіційну інформацію з цього питання й обгрунтувати свою антихарківську й антиукраїнську позицію».

У свою чергу, О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що всі розвинені країни виносять екологічно небезпечні об`єкти за межі своїх територій і домовляються про утилізацію небезпечних матеріалів із третіми країнами, для яких фінансова вигода чиновників і бізнесменів є пріоритетом порівняно зі здоров`ям і життям власних громадян. А в цей час, підкреслив він, «Україна робить небезпечний і недалекоглядний крок, погоджуючись розмістити в одному з найбільших мегаполісів країни об`єкт, що несе високу потенційну небезпеку мільйонам людей».

«Екологічні ризики від розміщення такого об`єкту в Харкові несуть загрозу не лише здоров`ю жителів багатомільйонного міста, але й являють небезпеку зараження великих водних артерій, що є джерелами питної води для східних регіонів, радіоактивного забруднення чорноземів Харківської, Полтавської та Сумської областей. Якщо для українських чиновників ці побоювання не є переконливими аргументами, то ми розраховуємо на незгоду російської сторони з тим, що за 40 кілометрів від її кордону й території Білгородської області буде розташовано такий екологічно небезпечний об`єкт», – заявив О.ФЕЛЬДМАН.

У повідомленні йдеться, що представники харківського БЮТ заявляють: у випадку, якщо роботи з будівництва об`єкту з переробки ядерного палива буде розпочато, то вони залишають за собою право на блокування будівельних робіт, організацію акцій народного опору й привернення уваги до цієї проблеми з боку міжнародних природоохоронних і правозахисних організацій. Крім того, вони підкреслюють, що ухвалення подібних рішень має грунтуватися лише на результатах проведення регіонального референдуму.

«На даному етапі, незважаючи на важливість взаємин України й США в системі протидії ядерним загрозам, просимо Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, прем`єр-міністра України Миколу АЗАРОВА, голову ХОГА Михайла ДОБКІНА і в.о. Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА заблокувати це рішення й недопустити будівництва «Харківського Чорнобиля», - заявляють у ХОО ВО «Батьківщина».

Як повідомляли ЗМІ, одним із досягнень під час участі української делегації в Саміті ядерної безпеки у Вашингтоні стали домовленості про будівництво в Харкові «нової дослідницької установки з переробки відпрацьованого ядерного палива». Зокрема, “Харьков.proUA” цитує міністра палива та енергетики Ю.БОЙКА: "Принципово важливо, що в рамках досягнутих домовленостей у Харкові буде побудована нова дослідницька установка, що не має аналогів в Україні".