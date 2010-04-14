Перші місяці реалізації закону про обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв виявили, що загроза підліткового алкоголізму в Україні набагато більша, ніж вважалося раніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу на тему «Питання реалізації норм закону щодо обмеження споживання і продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів» заявив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.

«Українське суспільство поки ще не зрозуміло загрози підліткового алкоголізму в країні. Саме цим можна пояснити той факт, що, не дивлячись на ухвалення закону, не дивлячись на певну просвітницьку роботу, міліція досі фіксує розпивання алкогольних напоїв на дитячих майданчиках, у парках, скверах, спортивних зонах та інших громадських місцях громадянами країни, у тому числі і неповнолітніми», - сказав віце-спікер.

За його словами, аналізуючи дані МВС, можна відзначити, що за цей період виявлено колосальну кількість правопорушень у навчальних і виховних закладах різних міст України. «Можна критикувати міліцію, але вона робить певні кроки і їхня інформація шокувала, бо на сьогоднішній день здавалося, що найбільше порушень повинно бути у парках, скверах, натомість виявлено найбільше порушень на спортивних і дитячих майданчиках, тобто місцях, де навіть за логікою речей не може бути алкоголю», - сказав М.ТОМЕНКО.

У свою чергу, заступник начальника Департаменту громадської безпеки Міністерств внутрішніх справ Аркадій ЗАПОРОЖЦЕВ зауважив, що працівниками органів внутрішніх справ складено понад 32 тис. адміністративних протоколів за порушення правил продажу, споживання пива, слабоалкогольних напоїв.

Крім того, додав він, виявлено понад 13 тис. правопорушень щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв. З них у закладах охорони здоров’я – 76; у навчальних та освітньо-виховних закладах – 439; у громадському транспорті, на зупинках транспорту, у підземних переходах – 4707; у закладах культури – 1572; у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі) – 69; у ліфтах і таксофонних будках – 97; у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ – 107; на дитячих майданчиках – 2969; на спортивних майданчиках – 3113; у невизначених для цього місцях торгівлі та торгівлі з рук – 434.

Як сказав А.ЗАПОРОЖЦЕВ, з метою формування у населення стійкої антиалкогольної позиції та запобігання виникненню непорозумінь щодо виконання норм цього закону здійснено 677 виступів у засобах масової інформації.

Як наголосив перший заступник голови Комітету ВР з питань освіти Максим ЛУЦЬКИЙ, реалізація цього закону залежить не тільки від працівників правоохоронних органів, але й від керівництва державних установ. "Якщо немає волі керівників, то і цей закон виконуватися не буде", - сказав він.

М.ЛУЦЬКИЙ як приклад навів той факт, що у Національному авіаційному університеті введені правила внутрішнього розпорядку, які виконують усі студенти. Зокрема, за словами М.ЛУЦЬКОГО, за паління у невідведеному місці або споживання алкогольних напоїв студента відраховують з навчального закладу. "Студенти звикли до того, що вони мають дотримуватися цих правил. Але це залежить від того, які конкретні дії вживає керівництво для виконання закону", - сказав він.