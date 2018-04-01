Професії, які ламають психіку

Юрист

Юристів видно здалеку. Акуратна зачіска, строгий діловий костюм і кейс - образ, а-ля Кіану Рівз з «Адвокату диявола». На додачу до такого офіційного зовнішньому вигляду більшість вартових Феміди відрізняє підкреслено стримана поведінка. Ці люди дуже чітко і послідовно відповідають на питання і люблять сипати професійними термінами. «Формалізм юристів не шкідливий, - пояснює Надія Кузьміна, психолог-консультант центру" Навігатор ". - Інформованість правознавців може перевищити рамки допустимого, і з часом вони просто перетворюються на зануд».

Якщо ви вирішили протистояти професійної деформації, не варто давати собі установку типу «я ніколи не стану таким черствим занудою, як Іван Іванович». У цьому випадку ви занадто сильно сконцентріруетесь на боротьбі з самим собою, що призведе до зайвого самоконтролю. «Розвивайте в собі почуття гумору. Здатність посміятися над собою дозволяє залишитися в здоровому глузді і не перетворитися на нудного сухаря », - радить Надія Кузьміна.

Бухгалтер

Деякі експерти жартують: бухгалтер - це діагноз. «Мені здається, для того, щоб змінити спеціальність, бухгалтеру доведеться витратити набагато більше зусиль, ніж працівникові будь-якої іншої професії», - усміхається генеральний директор компанії ProTraining Денис Чистяков. Багато людей настільки вживаються в діловій образ, що переносять пунктуальністю і любов до протоколу на приватне життя. «Бухгалтери все роблять правильно, - розповідає Денис Чистяков. - Усе екстремальне їх лякає і насторожує. Вони навчаються в школі на п`ятірки, закінчують інститут з червоним дипломом. Вони б воліли відразу влаштуватися на роботу, де залишаться до пенсії ». Педантизм бухгалтери нерідко переносять і в сім`ю. Дружини або чоловіки можуть не хвилюватися: планування сімейного бюджету опиниться в надійних руках, а квартира буде утримуватися в чистоті і порядку.

Військовий

Ці люди з юних років звикають до атмосфери найсуворішої дисципліни. Як правило, військові «шикують» домашніх, а незгодних пригнічують силою виправки. Військовий у відставці - класичний образ домашнього тирана і диктатора.

На думку психологів, військові набувають той тип професійної деформації особистості, який неможливо подолати. Офіцер - не професія, а спосіб життя. Тут не врятує навіть почуття гумору, яке, треба сказати, у військових або відсутнє, або носить занадто специфічний характер.

Лікар

Робота лікаря передбачає величезну відповідальність, а служба в екстремальних умовах накладає свій відбиток. Всім відомий цинізм медиків стає своєрідною психологічним захистом від страху і щоденних страждань пацієнтів. Чорний гумор, який лікар може дозволити собі в суспільстві колег, автоматично переноситься на друзів і близьких, а це може зачіпати почуття оточуючих. Психологи радять ділитися своїми внутрішніми проблемами з близькими людьми і не забувати про співпереживання, якого так чекають рідні. Залиште неприємності на роботі, а за межами медустанови робіть все, щоб уникнути додаткового стресу: гуляйте пішки, читайте книги і дивіться фільми, не пов`язані з насильством.

Журналіст

Як у роботі, так і в житті журналісти бувають досить поверхневі. Це і зрозуміло: професія не передбачає детального вивчення матеріалу, тому інтереси журналіста направлені вшир, а не вглиб.

Ще один недолік журналістів - зайва цікавість. Журналістам радять не страждати балакучістю, як-небудь записати свої діалоги на плівку і уважно прослухати. Вибирайте людей, які люблять слухати більше, ніж говорити.

Психолог

«У двох із трьох випадків люди йдуть вчитися на психолога, щоб спробувати розібратися в собі, - вважає Денис Чистяков. - Їх щось турбує, і вони хочуть навчитися справлятися з проблемами». При цьому, як це не дивно, до кінця життя психологи так і не можуть покінчити зі своїми «тарганами».

Постарайтеся чітко розділити професійну і приватне життя. Ви повинні вміти звільнятися і абстрагуватися від професії. Не сприймайте оточуючих людей як матеріал для дослідження. Говоріть собі «стоп», як тільки помічаєте за собою нездоровий інтерес до співрозмовника. Маніпулювання - і зовсім річ неприйнятна в особистих стосунках, залиште цю іграшку тільки для ділових ситуацій.

Менеджер з продажу

Продавців професія вчить хитрості й спритності. Уміння всучити товар, який не продається, - це ціле мистецтво, а найчастіше досить низька якість товару змушує хитрувати і лукавити. Ще один недолік менеджерів з продажу - балакучість.

Менеджерів з продажу, як правило, відрізняє надмірна споживча прискіпливість. Здійснюючи навіть невелику покупку, менеджер ніяк не може звільнитися від думки, що його намагаються ошукати. «Від необгрунтованої підозрілості можна позбавитися. Оскільки ви звикли оперувати великою кількістю інформації, спробуйте готуватися до покупки заздалегідь. Наприклад, можна отримати максимальну кількість інформації про товар або послугу в інтернеті», - радить Надія Кузьміна.

Учитель

Вчителі і в звичайному житті займаються своєю улюбленою справою - вони вчать. Як правило, у педагогів завищена самооцінка, яка не залежить від їхнього статусу.

«Вчіться підкорятися, - радить Денис Чистяков. - Якщо ви змінили сферу діяльності, то повинні зрозуміти закони ієрархії в компанії. Постарайтеся змінити свою роль, скажіть собі: "Зараз я учень і навчаюся новій справі". У сім`ї треба бути мудрішими. Одна справа - поправити учня на уроці, інша - висловити претензії дружині. У даному випадку відбувається заміщення ролі дорослого роллю дитини, але ваш чоловік чи дружина не дитя, і це треба гарненько усвідомити».

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