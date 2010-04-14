В передмісті Херсона запроваджено двомісячний карантин

В передмісті Херсона запроваджуються двомісячні карантинні заходи через виявлений випадок сказу.

Як повідомили УНІАН в прес-служби мерії обласного центра, питання про введення карантинних обмежень на селище Сонячне і прилеглу територію Зеленівської селищної ради виникло у зв’язку зі знешкодженням на зазначеній території лисиці, яка, відповідно до акту епізоотичного обстеження, була хвора на сказ.

З метою недопущення розповсюдження сказу на території міста Херсона, міська надзвичайна протиепізоотична комісія оголосила с. Сонячне і прилеглу територію Зеленівської селищної ради неблагополучною щодо захворюваності на сказ терміном на два місяці - з 9 квітня по 9 червня 2010 року - та затвердила план заходів оздоровлення неблагополучної зони.

За планом, в передмісті буде проведено щеплення собак і котів проти сказу та проведення подвірного обліку тварин. Мешканці зазначених населених пунктів зобов’язані утримувати собак на цілодобовому прив’язі. У приміщеннях дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, клубів, бібліотек, закладів торгівлі розміщується коротка інформація про небезпеку захворювання на сказ.

Як повідомлялося раніше, в Чорноморському біосферному заповіднику в грудні минулого року через спалах сказу проводився відстріл хижих тварин.

Тоді головною причиною спалаху було визначено надмірне розмноження лисиць, чия популяція перевищує норму, загрожує здоров’ю людей та домашніх тварин. Також з метою запобігання розповсюдженню сказу в кількох сільських радах Голопристанського району, що розташований біля Херсону, вводилося тимчасове обмеження аматорського полювання.