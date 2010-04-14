Уряд виділив 17,3 млн. грн. для Луганської міськлікарні

Уряд додатково виділив 17,3 млн. грн. для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла 18 січня 2010 року у Луганській міській лікарні №7.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, відповідне розпорядження ухвалено сьогодні на засіданні уряду.

Уряд також дозволив здійснити попередню оплату товарів, робіт і послуг, пов’язаних з проведенням невідкладних заходів, на строк не більше трьох місяців у розмірі 30% їхньої вартості.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня у Луганській міській лікарні №7 на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку стався вибух кисневого балона. Внаслідок вибуху було зруйновано несучі стіни і міжповерхового перекриття другого-п’ятого поверхів. Загинуло 16 осіб.