Харківщина: від вибуху невідомого предмета загинув підліток
08:53, 15 квітня 2010Країна
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Йому було лише 10 років...
Внаслідок вибуху невідомого предмета, який стався сьогодні у селі Пришиб Балаклійського району Харківської області, загинув підліток 2000 року народження.
Його старший брат (1999 р.н.) у тяжкому стані перебуває в районній лікарні, повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальника Головного управління МНС України у Харківській області.
Вибух стався у покинутому сільському гуртожитку. Сигнал про нього надійшов о 15.48.
На місці події працюють оперативні групи МВС і МНС.
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