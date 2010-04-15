Залізничники пропагують здоровий спосіб життя

У Міжнародний день єдиних дій залізничників 13 квітня на 196 залізничних вокзалах відбулися акції з пропаганди здорового способу життя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», їх організували Рада профспілки залізничників і транспортних будівельників спільно з Державною соціальною службою сім`ї, дітей та молоді за підтримки «Укрзалізниці» й Всеукраїнського лікарського товариства. Загальні заходи проводилися під гаслом „Тисячі вокзалів – тисячі життів”.

Цього дня залізничники й пасажири мали можливість отримати інформаційно-консультаційні послуги з юридичних, психологічних, соціальних і медичних питань, безкоштовно виміряти артеріальний тиск, зробити аналіз крові.

Люди, які опинилися в складних життєвих обставинах, страждають від насильства, мають сімейні проблеми або бажають позбавитися алкогольної чи наркозалежності, могли дізнатися, куди звертатися за допомогою й отримати анонімні консультації.

Волонтери соціальної служби, профпрацівники й активісти, члени молодіжних рад поширювали листівки та брошури з інформацією про мету акції, здоровий спосіб життя, профілактику ВІЛ/СНІД і туберкульозу, інших захворювань, небезпеку куріння тощо.

Загалом на залізничних вокзалах України отримали різноманітну допомогу близько 5 тис. людей.