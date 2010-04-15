Як захистити свою печінку?

Лише кожного десятого росіянина зрілого віку можна назвати абсолютно здоровим.

Більшість інших вимушені приймати — час від часу або постійно — найрізноманітніші ліки: жарознижуючі і антибактеріальні, «від серця» і «від тиску», знеболюючі і заспокійливі... І приймаємо ми їх, деколи навіть не замислюючись про побічні ефекти. Тим часом, тривалий прийом практично будь-яких сильнодіючих препаратів руйнує печінку.

Захворювання печінки тим більше небезпечні, що дають про себе знати дуже пізно, вже на початковій стадії цирозу. Коли з`явилися неприємні симптоми — ниючі болі в правому підребер`ї, гіркий присмак в роті, нудота, швидка стомлюваність — або того гірше, вам вже поставлений неприємний діагноз, печінка особливо потребує захисту.

З лікарських препаратів варто в першу чергу звернути увагу на ті, що чинять на організм комплексну дію і містять в собі одночасно два компоненти — есенціальні фосфоліпіди і флавоноїди розторопші.

Флавоноїди цієї рослини відновлюють клітинні мембрани. Як показує досвід клінічних випробувань, її флавоноїди здатні захищати клітини печінки від несприятливих дій токсичних речовин.

aif.ru